Названы лучшие игроки второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

КХЛ объявила лучших игроков второго раунда плей-офф Кубка Гагарина в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём стал игрок московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, одержавший четыре победы в пяти матчах с коэффициентом надёжности 1,83 и процентом отражённых бросков 94%.

Лучшим защитником признан хоккеист«Салавата Юлаева» Алексей Василевский, набравший 3 (2+1) очка в семи матчах и забросивший победные шайбы в двух решающих играх серии.

Лучшим нападающим стал Александр Радулов из «Локомотива», на его счету 6 (3+3) очков в семи матчах, включая победный гол в овертайме четвёртого матча.

Лучшим новичком признан в очередной раз хоккеист «Салавата Юлаева» вратарь Семён Вязовой, выигравший три из четырёх матчей с коэффициентом надёжности 2,36 и процентом отражённых бросков 92%.