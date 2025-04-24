ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матеус КуньяНовая звезда АПЛ. Кунья — идеальный игрок для системы Аморима в «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Названы лучшие игроки второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    КХЛ объявила лучших игроков второго раунда плей-офф Кубка Гагарина в четырёх номинациях.

    Александр Радулов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Радулов

    Лучшим вратарём стал игрок московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, одержавший четыре победы в пяти матчах с коэффициентом надёжности 1,83 и процентом отражённых бросков 94%.

    Лучшим защитником признан хоккеист«Салавата Юлаева» Алексей Василевский, набравший 3 (2+1) очка в семи матчах и забросивший победные шайбы в двух решающих играх серии.

    Лучшим нападающим стал Александр Радулов из «Локомотива», на его счету 6 (3+3) очков в семи матчах, включая победный гол в овертайме четвёртого матча.

    Лучшим новичком признан в очередной раз хоккеист «Салавата Юлаева» вратарь Семён Вязовой, выигравший три из четырёх матчей с коэффициентом надёжности 2,36 и процентом отражённых бросков 92%.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Симеоне будет очень заряжена
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Усилит ли «Осасуна» боль «Севильи»?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Подберется ли зона вылета вплотную к «Жироне»?
  • «Леганес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бешикташ — Хатайспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Валвейк — Утрехт
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Кванджу
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие