«Питтсбург» доигрывает чемпионат и остается без плей-офф. «Пингвинам» не хватило 14 очков, чтобы обойти «Монреаль» и забрать последнюю путевку. Если хозяева проиграют, то закончат сезон двумя поражениями, так как ранее они уступили 1:4 «Бостону».
«Вашингтон» набрал 111 пунктов и закончит регулярный чемпионат на первой позиции Восточной конференции. Последним результатом «Кэпиталз» стала победа 3:1 над «Айлендерс».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru ожидают, что матч пройдет под полную диктовку «Вашингтона». Свои ставки они предложили в прогнозе.
- Букмекеры равно оценивают шансы команд: 2.46 и 2.45 на победу в матче, по 1.90 на победу с учетом ОТ и буллитов.
- Искусственный интеллект предсказал «Питтсбургу» победу со счетом 4:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Питтсбург» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.
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