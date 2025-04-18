Регулярный чемпионат НХЛ вышел на финишную прямую. Команды проведут последние матчи. В одном из нихпримет. Встреча состоится 18 апреля в 02:00 мск.

«Питтсбург» доигрывает чемпионат и остается без плей-офф. «Пингвинам» не хватило 14 очков, чтобы обойти «Монреаль» и забрать последнюю путевку. Если хозяева проиграют, то закончат сезон двумя поражениями, так как ранее они уступили 1:4 «Бостону».

«Вашингтон» набрал 111 пунктов и закончит регулярный чемпионат на первой позиции Восточной конференции. Последним результатом «Кэпиталз» стала победа 3:1 над «Айлендерс».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru ожидают, что матч пройдет под полную диктовку «Вашингтона». Свои ставки они предложили в прогнозе.

ожидают, что матч пройдет под полную диктовку «Вашингтона». Свои ставки они предложили в прогнозе. Букмекеры равно оценивают шансы команд: 2.46 и 2.45 на победу в матче, по 1.90 на победу с учетом ОТ и буллитов.

Искусственный интеллект предсказал «Питтсбургу» победу со счетом 4:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Питтсбург» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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