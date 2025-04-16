приметв домашнем поединке регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 16 апреля в 02:30 мск на арене «UBS».

«Айлендерс» при любом раскладе не попадет в плей-офф, а «Вашингтон» уже давно получил туда путевку. Игра носит формальный характер и результат может быть непредсказуем. С одной стороны «островитянам» нечего терять, а с другой «Кэпиталз», которым вряд ли хочется терять силы перед плей-офф.

Если «Айлендерс» обыграли в прошлом матче «Нью-Джерси», то «Вашингтон» терпит уже второе поражение подряд. Это хорошо отражает отношение гостей к остатку регулярного чемпионата.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.47.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.47. Букмекеры оценивают шансы команд такими котировками: 2.48 и 2.45 на победу соответственно. 1.91 и 1.89 — коэффициенты на победу с учетом ОТ и буллитов.

Ставка искусственного интеллекта — победа «Айлендерс» со счетом 4:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Айлендерс» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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