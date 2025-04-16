Гатиятулин: В плей-офф каждый игровой эпизод может быть решающим

Главный тренерподелился мыслями после матча с московским(1:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Готовимся дальше.

Пытались ли мы взбодрить игроков? Не скажу, что эмоций не хватает — идет плей‑офф. Здесь каждый игровой эпизод может быть решающим.

Чем объяснить провалы в эпизодах при второй и третьей шайбах? Где‑то не разобрались. Ошиблись на синей линии, и соперник этим воспользовался», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 18 апреля в Казани. Счет в серии — 2:1 в пользу «Ак Барса».