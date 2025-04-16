Гатиятулин: В плей-офф каждый игровой эпизод может быть решающим

Анвар Гатиятулин Фото: globallookpress.com
«Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Готовимся дальше.
Пытались ли мы взбодрить игроков? Не скажу, что эмоций не хватает — идет плей‑офф. Здесь каждый игровой эпизод может быть решающим.
Чем объяснить провалы в эпизодах при второй и третьей шайбах? Где‑то не разобрались. Ошиблись на синей линии, и соперник этим воспользовался», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».
Следующий матч между командами пройдет 18 апреля в Казани. Счет в серии — 2:1 в пользу «Ак Барса».