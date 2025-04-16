ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деклан Райс«Реал» Мадрид — «Арсенал» 1:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Гатиятулин: В плей-офф каждый игровой эпизод может быть решающим

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо Минск
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мыслями после матча с московским «Динамо» (1:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Анвар Гатиятулин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин

    «Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Готовимся дальше.

    Пытались ли мы взбодрить игроков? Не скажу, что эмоций не хватает — идет плей‑офф. Здесь каждый игровой эпизод может быть решающим.

    Чем объяснить провалы в эпизодах при второй и третьей шайбах? Где‑то не разобрались. Ошиблись на синей линии, и соперник этим воспользовался», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 18 апреля в Казани. Счет в серии — 2:1 в пользу «Ак Барса».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги Европы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Локомотив» избежит большого количества грубых ошибок
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Пройдет ли «Айнтрахт» «Тоттенхэм»?
  • «Айнтрахт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие