Леонсис: Не вижу причин, почему Овечкин должен уйти

Владелец «Вашингтона»высказался о будущем форварда «Кэпиталз»

В марте Овечкин сказал, что может не продлить контракт с «Вашингтоном» и закончить карьеру в московском «Динамо».

«Алекс играл за нас 20 лет. Он продолжит играть в следующем году, и мы должны проявить креативность в моменте, когда он решит, что больше не хочет играть, а он, очевидно, еще не принял такого решения.

Не вижу причин, по которым наши взаимоотношения когда-либо закончиться. Когда он перестанет быть игроком, мы найдем способы сделать его частью организации. Мы сможем сделать много интересного, потому что культура, которую мы создали, начинается с Алекса. Это вселяет в меня оптимизм и надежду на будущее», — приводит слова Леонсиса пресс-служба НХЛ.

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Ранее Овечкин забил 895-й гол в НХЛ, опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд в лиге.