Никишин — про Демидова: Болельщикам в Монреале понравится то, что они увидят

Защитниквысказался о переходе экс-нападающего

«Думаю, болельщикам в Монреале понравится то, что они увидят. Но не буду его слишком хвалить — он может это прочитать! Он отлично справится.

И если мы в итоге будем играть друг против друга, обещаю, что не ударю его. Хотя, честно говоря, он настолько хорош, что любому будет трудно его ударить», — приводит слова Никишина RG.

Напомним, что Демидов расторг соглашение со СКА и подписал контракт новичка с «Монреалем». Форвард может принять участие в матчах НХЛ уже в нынешнем сезоне.