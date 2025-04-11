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    Никишин — про Демидова: Болельщикам в Монреале понравится то, что они увидят

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс Каролина Харрикейнз КХЛ СКА
    Защитник «Каролины» Александр Никишин высказался о переходе экс-нападающего СКА Ивана Демидова в «Монреаль».

    Иван Демидов перешел в «Монреаль»
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    Иван Демидов перешел в «Монреаль»

    «Думаю, болельщикам в Монреале понравится то, что они увидят. Но не буду его слишком хвалить — он может это прочитать! Он отлично справится.

    И если мы в итоге будем играть друг против друга, обещаю, что не ударю его. Хотя, честно говоря, он настолько хорош, что любому будет трудно его ударить», — приводит слова Никишина RG.

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    • Напомним, что Демидов расторг соглашение со СКА и подписал контракт новичка с «Монреалем». Форвард может принять участие в матчах НХЛ уже в нынешнем сезоне.

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