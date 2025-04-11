Крикунов заявил, что «Динамо» Мн сможет пройти «Трактор»

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мыслями о перспективах минскогов серии 2-го раунда плей-офф КХЛ против

«В "Динамо" всё держится на Квартальнове, на его силе воли, сильном характере. Дмитрий будет держать свою команду в тонусе, заряжать и направлять в такой ответственный момент. Думаю, "Динамо" сможет пройти "Трактор", хотя сделать это будет невероятно сложно.

Челябинск сейчас очень хорош, они по праву финишировали первыми на Востоке, отлично сезон провели. Хочу сказать, что в этом году КХЛ особенно радует непредсказуемостью, очень интересно смотреть за матчами, абсолютно любая пара может шокировать», — сказал Крикунов «Советскому спорту».

Напомним, что 1-й матч противостояниями между минским «Динамо» и «Трактором» состоится завтра, 12-го апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.