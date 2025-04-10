Тренер «Вашингтона» заявил, что намерен изменить игру команды

Главный тренер «Вашингтона»отметил во время тренировки, что намерен изменить игру своей команды после рекордного гола

«Теперь, когда он этого добился, важно, чтобы мы обратили внимание на некоторые вещи в обороне, которые нам нужно вернуть в нашу игру. Мы что-то утратили в обороне, потому что хотели помочь Овечкину забить. У игроков было больше свободы.

И я всегда говорю это: если играть хуже на 5-10 процентов в обороне, это значит допустить у своих ворот на 5-6-7 голевых моментов больше, а это полтора гола за матч. Это действительно важная область нашей игры, и сейчас мы должны поработать с этим», — цитирует Карбери The Hockey News.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Ранее Овечкин забил 895-й гол за карьеру и побил рекорд Уэйна Гретцки.