Ротенберг: Всегда будем рады видеть Демидова в нашей команде

Главный тренервысказался о переходев стан

«Мы с Ваней Демидовым приняли совместное решение, что нападающий поедет в НХЛ уже сейчас — получит шанс освоиться в новой стране, в новой лиге, чтобы чувствовать себя комфортнее. Тем более, что в плей-офф НХЛ "Монреаль" может попасть на "Вашингтон", и парень, который рос в СКА, встретится с лучшим снайпером в мире Александром Овечкиным. Это был бы отличный сюжет!

Ване могу пожелать только успехов. Он прекрасно знает, на какие аспекты игры мы рекомендовали ему обращать внимание. Тем более, права на Демидова остаются в СКА, мы всегда будем рады видеть его в нашей команде. В системе СКА мы старались гармонично его развивать: не только хоккейные навыки, но и характер, ментальную подготовку.

Уверен, Иван Демидов будет лидером сборной России на турнирах самого высокого уровня, как стал им на победном Кубке Первого канала. Принесёт стране победы над Канадой, золото чемпионатов мира, Олимпийских игр. Рады, что приложили руку к развитию талантливого игрока. Удачи тебе, Ваня!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

19-летний нападающий в нынешнем сезоне набрал 49 (20+29) очков за 67 встреч по системе «гол+пас». В плей-офф на счету хоккеиста 5 (3+2) очков за 6 встреч.