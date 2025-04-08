2-й таймАрсенал — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Арсенал» — «Реал». Онлайн
  • 23:01
    • СКА расторг контракт с Евгением Кузнецовым
    Все новости спорта

    Ротенберг: Всегда будем рады видеть Демидова в нашей команде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о переходе Ивана Демидова в стан «Монреаля».

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Мы с Ваней Демидовым приняли совместное решение, что нападающий поедет в НХЛ уже сейчас — получит шанс освоиться в новой стране, в новой лиге, чтобы чувствовать себя комфортнее. Тем более, что в плей-офф НХЛ "Монреаль" может попасть на "Вашингтон", и парень, который рос в СКА, встретится с лучшим снайпером в мире Александром Овечкиным. Это был бы отличный сюжет!

    Ване могу пожелать только успехов. Он прекрасно знает, на какие аспекты игры мы рекомендовали ему обращать внимание. Тем более, права на Демидова остаются в СКА, мы всегда будем рады видеть его в нашей команде. В системе СКА мы старались гармонично его развивать: не только хоккейные навыки, но и характер, ментальную подготовку.

    Уверен, Иван Демидов будет лидером сборной России на турнирах самого высокого уровня, как стал им на победном Кубке Первого канала. Принесёт стране победы над Канадой, золото чемпионатов мира, Олимпийских игр. Рады, что приложили руку к развитию талантливого игрока. Удачи тебе, Ваня!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

    19-летний нападающий в нынешнем сезоне набрал 49 (20+29) очков за 67 встреч по системе «гол+пас». В плей-офф на счету хоккеиста 5 (3+2) очков за 6 встреч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать бурного начала
  • «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Эмери имеет зуб на «ПСЖ»
  • «ПСЖ» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Де Минор и Махач дойдут до решающего тай-брейка?
  • Махач — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.71
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Махач — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тирсенсе — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ковентри — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.79
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — КПР
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Суонси — Плимут
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие