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    Тамбиев: Хорошая игра в нашем исполнении, кроме последних десяти минут

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (4:5 ОТ).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
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    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    Напомним, что владивостокская команда вела по ходу матча со счетам 4:0, но упустила преимущество в 3-м периоде.

    «Хорошая игра в нашем исполнении, кроме последних десяти минут. Удаления… Не можем достучаться до ребят, донести, что цена удаления очень высока. А так — шикарный матч. Всё было в наших руках, но удаления всё перечеркнули и сломали. Надо уметь играть ответственно, не удаляться так много, как мы удаляемся.

    Плей-офф это такое соревнование, в котором надо быть готовым к любым экстремальным ситуациям, здесь может быть непредсказуемый сценарий. А здесь — пропускаем один гол, начинаем удаляться, пропускаем гол, всю команду начинает поколачивать. Но я очень доволен командой, тем, как играли 50 минут. Наверное, сказалась нехватка опыта. "Трактор" — команда опытная. Почувствовали запах крови, набросились на нас и смяли.

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    • Что с Сошниковым? Он сегодня не сыграл по состоянию здоровья. По прилету посмотрим, сможет ли он принять участие в следующем матче», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Адмирал» проигрывает в серии плей-офф «Трактору» со счетом 2:3. Следующая игра состоится 6-го апреля во Владивостоке.

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