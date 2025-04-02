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    «Трактор» победил «Адмирал» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

    «Адмирал» — «Трактор»: счет матча 3:7, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Адмирал
    «Трактор» в гостях одолел «Адмирал» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 7:3. Встреча состоялась на стадионе «Фетисов-Арена».

    «Трактор»
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    «Трактор»

    Нападающий челябинского клуба Максим Шабанов отметился дублем и отдал три голевые передачи. Кроме того, за «Трактор» забивали Григорий Дронов, Чарльз Робинсон, Артем Блажиевский, Андрей Светлаков и Владимир Ткачев.

    У «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Аркадий Шестаков и Иван Муранов.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:7 (3:1, 0:4, 0:1)
    Голы: Шулак — 2 (Шестаков), 7:42 — 1:1. Шестаков — 2 (Сошников, Петухов), 11:39 — 2:1. Дронов — 1 (бол., Шабанов, Кадейкин), 12:54 — 2:2. Муранов — 1 (Основин), 15:25 — 3:2. Шабанов — 1 (Ткачев, Кэмпфер), 20:36 — 3:3. Робинсон — 2 (Глотов, Дронов), 27:00 — 3:4. Блажиевский — 3 (Шабанов, Глотов), 34:25 — 3:5. Светлаков — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 38:39 — 3:6. Шабанов — 2 (Кэмпфер), 40:37 — 3:7Вратари: Мишуров (Коновалов, 40:00) — ФукалеШтраф: 14 — 16Броски: 35 (13+7+15) — 34 (10+14+10)

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 апреля в Челябинске.

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