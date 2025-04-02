Овечкин: Семья — это приоритет номер один

Российский форвард «Вашингтона»высказался о своих приоритетах. По словам хоккеиста, у него на первом месте — семья и родные.

«Семья — это приоритет номер один. У меня есть вещи, о которых я должен думать. Не хоккей, а все эти мелочи. Есть ли у них еда? Как они себя чувствуют? Не болеют ли они? Как только там всё хорошо, ты чувствуешь себя намного счастливее», — приводит слова Овечкина The Athletic.

В нынешнем сезоне у Овечкина 38 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 58 матчах.

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Всего за карьеру в НХЛ форвард принял участие в 1484 матчах, забил 891 гол и выполнил 724 результативных паса.