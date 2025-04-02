Тренер «Сибири» Епачинцев: Второй период был определяющий с нашей стороны

Вадим Епачинцев Фото: hcsibir.ru
«Сегодня было много выиграно ключевых микромоментов с нашей стороны. По движению переигрывали соперника, хорошая командная победа! У нас второй период не всегда получается. Здесь порадовала команда, переиграли 15 против 7 по броскам, создавали хорошие моменты и забили.
Мы прекрасно понимаем, что перед нами хороший и мастеровитый соперник, сбалансированная команда. Именно второй период был определяющий с нашей стороны», — приводит пресс-служба «Сибири» слова Епачинцева.
«Сибирь» смогла сравнять счет в серии против «Салавата Юлаева» — 2:2. Пятая игра состоится в Уфе 4 апреля.