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  • 17:47
    • «Сибирь» с минимальным счетом победила «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии
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    Тренер «Сибири» Епачинцев: Второй период был определяющий с нашей стороны

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев считает, что его подопечные выглядели сильнее «Салавата Юлаева» (2:1) в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина и по делу победили.

    Вадим Епачинцев
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    Вадим Епачинцев

    «Сегодня было много выиграно ключевых микромоментов с нашей стороны. По движению переигрывали соперника, хорошая командная победа! У нас второй период не всегда получается. Здесь порадовала команда, переиграли 15 против 7 по броскам, создавали хорошие моменты и забили.

    Мы прекрасно понимаем, что перед нами хороший и мастеровитый соперник, сбалансированная команда. Именно второй период был определяющий с нашей стороны», — приводит пресс-служба «Сибири» слова Епачинцева.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Сибирь» смогла сравнять счет в серии против «Салавата Юлаева» — 2:2. Пятая игра состоится в Уфе 4 апреля.

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