Тренер «Сибири» Епачинцев: Второй период был определяющий с нашей стороны

Главный тренер «Сибири»считает, что его подопечные выглядели сильнее «Салавата Юлаева» (2:1) в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина и по делу победили.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Вадим Епачинцев Фото: hcsibir.ru

«Сегодня было много выиграно ключевых микромоментов с нашей стороны. По движению переигрывали соперника, хорошая командная победа! У нас второй период не всегда получается. Здесь порадовала команда, переиграли 15 против 7 по броскам, создавали хорошие моменты и забили.

Мы прекрасно понимаем, что перед нами хороший и мастеровитый соперник, сбалансированная команда. Именно второй период был определяющий с нашей стороны», — приводит пресс-служба «Сибири» слова Епачинцева.

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«Сибирь» смогла сравнять счет в серии против «Салавата Юлаева» — 2:2. Пятая игра состоится в Уфе 4 апреля.