Главный тренер «Баффало»: Овечкин проводит невероятный сезон

Главный тренер «Баффало»высоко оценил игру форварда «Вашингтона»в нынешнем сезоне.

Нападающий забросил 37 шайб и лишь на четыре гола отстает от рекорда Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что он проводит невероятный сезон. Всё его звено выступает очень хорошо. Я думаю, что его игра в этом году лучше, чем в прошлом. Вы боитесь его броска сразу после вбрасываний, когда он одним щелчком может отправить шайбу в сетку, прежде чем ему сумеют помешать. Также при игре в большинстве, если вы не закрываете его, один бросок может погубить вас», — цитирует Раффа RMNB.

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Ранее в матче с «Баффало» (5:8) Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.