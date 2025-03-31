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    Главный тренер «Баффало»: Овечкин проводит невероятный сезон

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Главный тренер «Баффало» Линди Рафф высоко оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Нападающий забросил 37 шайб и лишь на четыре гола отстает от рекорда Уэйна Гретцки.

    «Я думаю, что он проводит невероятный сезон. Всё его звено выступает очень хорошо. Я думаю, что его игра в этом году лучше, чем в прошлом. Вы боитесь его броска сразу после вбрасываний, когда он одним щелчком может отправить шайбу в сетку, прежде чем ему сумеют помешать. Также при игре в большинстве, если вы не закрываете его, один бросок может погубить вас», — цитирует Раффа RMNB.

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    Ранее в матче с «Баффало» (5:8) Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

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