Жамнов — о победе «Спартака»: Наши защитники сегодня молодцы

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в третьем матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против(1:0).

«Тяжёлая игра. Ненужные удаления сломали ритм, наш настрой, но ребята молодцы, выстояли. Начали мы здорово. Первый период играли очень хорошо и играли так, как просили. Потом отдали инициативу. Те броски, которые команда соперника нанесла, говорят о многом.

Выход вратаря Загидулина вместо Николаева? Просто ротация. В принципе, Николаев нагрузился в предыдущем матче, поэтому сегодня было принято решение поставить Загидулина. Я думаю, что наши защитники сегодня молодцы. Пластались, много блокировали бросков. Конечно, Загидуллин сегодня сыграл. Поэтому всё в совокупности», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Спартак» ведет в серии с «Северсталью» со счетом 3:0. Следующая игра между этими командами состоится 1-го апреля в Череповце.