ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кучо Эрнандес празднует свой гол«Бетис» совершил камбэк в дерби против «Севильи»: Иско снова сиял
  • 23:45
    • Гол Лукаку помог «Наполи» обыграть «Милан»
    Все новости спорта

    Жамнов — о победе «Спартака»: Наши защитники сегодня молодцы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в третьем матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (1:0).

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Тяжёлая игра. Ненужные удаления сломали ритм, наш настрой, но ребята молодцы, выстояли. Начали мы здорово. Первый период играли очень хорошо и играли так, как просили. Потом отдали инициативу. Те броски, которые команда соперника нанесла, говорят о многом.

    Выход вратаря Загидулина вместо Николаева? Просто ротация. В принципе, Николаев нагрузился в предыдущем матче, поэтому сегодня было принято решение поставить Загидулина. Я думаю, что наши защитники сегодня молодцы. Пластались, много блокировали бросков. Конечно, Загидуллин сегодня сыграл. Поэтому всё в совокупности», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

  • «Локомотив» — обладатель Кубка Континента, рекорд Джошуа Ливо, расклады перед Кубком Гагарина
  • КХЛ: обзор 28-й игровой недели
  • 24/03/2025

    • После этого матча «Спартак» ведет в серии с «Северсталью» со счетом 3:0. Следующая игра между этими командами состоится 1-го апреля в Череповце.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Петербуржцы заберут результат на домашнем льду?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Справится ли «Ростов» с «Акроном»?
  • «Акрон» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сможет ли «Лацио» наконец-то победить?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Акрон — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мемфис — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джере — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие