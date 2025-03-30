НХЛ. Дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Баффало», 4 очка Кучерова принесли победу «Тампе» над «Айдендерс»

За океаном прошли 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Филадельфия» — «Баффало» — 7:4

Главным героем встречи стал российский нападающий Матвей Мичков, оформивший дубль. Две шайбы он забрасывает вторую игру подряд. Всего же у Мичкова теперь Мичков набрал 56 (24+32) очков в 73 матчах

У гостей 3 (2+1) очка на счету Джека Куинна, три ассиста оформил Райан Маклауд.

«Флайерз» с 69 очками занимает 15-е место в таблице Восточной конференции. «Сэйбрз» с 66 очками — на 16-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Баффало» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) Голы: Мичков — 23 (Конекны, Замула), 5:27 — 1:0. Пеллетье — 5 (Типпетт, Пелинг), 5:56 — 2:0. Куинн — 12 (Петерка, Маклеод), 10:57 — 2:1. Петерка — 24 (Куинн, Кребс), 21:41 — 2:2. Куинн — 13 (бол., Маклеод, Пауэр), 28:13 — 2:3. Мичков — 24 (Конекны), 30:36 — 3:3. Кэйтс — 15 (Форстер), 34:11 — 4:3. Типпетт — 20 (бол., Люксель, Драйсдейл), 46:39 — 5:3. Форстер — 18 (Бринк, Кэйтс), 50:13 — 6:3. Так — 28 (мен., Маклеод), 55:05 — 6:4. Пелинг — 9 (бол., Кэйтс), 55:34 — 7:4Вратари: Эрссон — ЛуукконенБроски: 32 (12+8+12) — 21 (6+7+8)Штраф: 4 — 6

«Филадельфия» — «Баффало» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

«Тампа» — «Айлендерс» — 5:3

Нападающий хозяев Никита Кучеров набрал четыре очка. Теперь у него стало 109 (33+76) очков и стал лидером гонки бомбардиров, обойдя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, в активе которого 108 (29+79) результативных баллов.

Также две шайбы у «Тампы» забросил Брэйден Пойнт. Еще по одному голу забили Ник Пербикс и Джейк Гюнцель.

У гостей отличились Райан Пулок, Марк Гэткомб и Тони Деанджело. Максим Цыплаков отметился голевой передачей. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков по своим воротам.

«Тампа» (91 очко) одержала третью победу подряд и поднялась на 4-е место на «Востоке». «Айлендерс» (74) уступили в четвертом матче кряду и идут на 11-й строчке «Востока».

Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:3 (3:0, 1:0, 1:3) Голы: Кучеров — 33 (Хедман, Гюнцель), 2:02 — 1:0. Пербикс — 5, 7:31 — 2:0. Пойнт — 37 (Макдона, Кучеров), 17:57 — 3:0. Пойнт — 38 (Кучеров, Хагель), 39:43 — 4:0. Пулок — 5 (бол., Ли, Боквист), 45:58 — 4:1. Гаткомб — 6, 47:47 — 4:2. Деанджело — 4 (Цыплаков, Пелек), 48:47 — 4:3. Гюнцель — 37 (п.в., Кучеров, Хедман), 59:46 — 5:3Вратари: Йоханссон — СорокинБроски: 24 (7+11+6) — 38 (12+15+11)Штраф: 4 — 0

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 5:3 (3:0, 1:0, 1:3)

Таблицу НХЛ можно посмотреть на официальном сайте.

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:2

В составе гостей отличились Карл Болдюк и Павел Бучневич. Теперь у россиянина 48 (15+33) очков в 69 матчах. У «Эвеланш» гол на счету Нэйтана Маккиннона.

«Сент-Луис» идет серией из девяти побед кряду и с 87 очками расположился на 8-м месте в Западной конференции. «Колорадо» с 93 очками — на четвертой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Голы: Болдюк — 16 (бол., Томас, Сундквист), 10:57 — 0:1. Маккиннон — 30 (Тэйвз), 12:09 — 1:1. Бучневич — 15 (Сутер, Томас), 48:54 — 1:2Вратари: Блэквуд — БиннингтонБроски: 29 (11+7+11) — 27 (11+3+13)Штраф: 8 — 2

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

«Миннесота» — «Нью-Джерси» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:2, 0:0, 1:3) Голы: Хишир — 31 (Братт, Ноесен), 0:29 — 0:1. Коттер — 16 (Дюмулин, Фут), 5:46 — 0:2. Фолиньо — 12 (Сперджен, Нюквист), 16:31 — 1:2. Хишир — 32, 43:13 — 1:3. Хартман — 11 (Фолиньо, Богосян), 45:22 — 2:3. Хишир — 33 (бол., Л. Хьюз, Братт), 54:50 — 2:4. Татар — 7 (Палат, Даулинг), 56:46 — 2:5Вратари: Густавссон — МаркстремБроски: 24 (7+12+5) — 33 (10+11+12)Штраф: 9 — 11

«Миннесота» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

«Нэшвилл» — «Вегас» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Вегас» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: О`Райлли — 17 (бол., Бланкенбург, Форсберг), 25:53 — 1:0. Айкел — 27 (Теодор, Стоун), 28:26 — 1:1. Смит — 11 (бол., Барбашев, Олофссон), 46:25 — 1:2. Хауден — 22 (п.в., Айкел, Теодор), 59:15 — 1:3Вратари: Аннунен (57:51 — 59:02, 59:07 — 59:15) — ХиллБроски: 24 (9+8+7) — 29 (9+11+9)Штраф: 2 — 2

«Нэшвилл» — «Вегас» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

«Оттава» — «Коламбус» — 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Коламбус» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Голы: Грейг — 12 (Шабо, Пинто), 7:24 — 1:0. Дженнер — 5 (Веренски, Матейчук), 7:55 — 1:1. Батерсон — 21 (Козенс, Зуб), 14:08 — 2:1. Сандерсон — 8 (Пинто, Грейг), 29:17 — 3:1. Марченко — 28 (Веренски), 51:02 — 3:2Вратари: Улльмарк — Тарасов (57:30)Броски: 27 (8+12+7) — 31 (12+4+15)Штраф: 2 — 4

«Оттава» — «Коламбус» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Торонто» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) Голы: Лафферье — 16 (Дано), 21:57 — 1:0. Мэттьюс — 29 (мен., Маккейб), 40:55 — 1:1. Таварес — 34 (бол., Мэттьюс, Райлли), 52:04 — 1:2. Таварес — 35 (п.в., Марнер), 58:35 — 1:3Вратари: Кемпер (57:40 — 58:35, 58:40) — СтоларцБроски: 36 (13+14+9) — 26 (10+7+9)Штраф: 15 — 13

«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

«Детройт» — «Бостон» — 2:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Бостон» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Каспер — 14, 5:37 — 1:0. Раймонд — 26 (бол., Зайдер, Кейн), 20:53 — 2:0. Гики — 27 (бол., Пастрняк, Лорей), 22:12 — 2:1Вратари: Тэлбот — Суэймен (58:06)Броски: 22 (9+7+6) — 21 (9+8+4)Штраф: 22 — 16

«Детройт» — «Бостон» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

«Эдмонтон» — «Калгари» — 3:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Калгари» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Шарангович — 13 (Кадри, Пачал), 4:32 — 0:1. Арвидссон — 11 (Драйзайтль, Нерс), 36:20 — 1:1. Пачал — 3 (Кадри), 47:55 — 1:2. Драйзайтль — 50 (Бушар, Нерс), 56:48 — 2:2. Драйзайтль — 51 (Дж. Скиннер), 62:25 — 3:2Вратари: Пикар — ВольфБроски: 29 (7+9+12+1) — 28 (7+12+7+2)Штраф: 8 — 4

«Эдмонтон» — «Калгари» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 1:6

Российский нападающий Артемий Панарин отметился дублем в этой игре. 33-летний форвард набрал 79-е (33+46) очко в 72 матчах сезона.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 27 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 77 очками после 74 матчей поднялся на 8-е место в Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (49 баллов в 72 играх) идет последним на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) Голы: Панарин — 32 (Шнайдер, Вааканайнен), 12:04 — 0:1. Панарин — 33 (Борген, Трочек), 13:58 — 0:2. Фокс — 8 (Отманн, Зибанежад), 24:48 — 0:3. Бродзински — 10 (Крайдер, Вааканайнен), 43:08 — 0:4. Фокс — 9 (Д. Миллер, К. Миллер), 45:47 — 0:5. Трочек — 21 (мен., Д. Миллер), 56:53 — 0:6. Лунд — 1 (бол., Граф, Смит), 57:46 — 1:6Вратари: Георгиев — КуикБроски: 22 (5+8+9) — 33 (14+8+11)Штраф: 6 — 8

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

«Сиэтл» — «Даллас» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Даллас» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) Голы: Толванен — 22 (Маккэн, Бураковски), 1:27 — 1:0. Робертсон — 33 (Бурк, Стил), 11:50 — 1:1. Хинтц — 27 (бол., Робертсон, Рантанен), 18:24 — 1:2. Марчмент — 19 (бол., Дюшен, Гранлунд), 40:28 — 1:3. Джонстон — 29 (Рантанен, Биксель), 52:56 — 1:4. Рантанен — 31 (п.в., Хинтц), 56:26 — 1:5Вратари: Даккорд (55:57 — 56:26) — ЭттингерБроски: 36 (12+11+13) — 21 (9+6+6)Штраф: 15 — 13