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    Тамбиев: В овертайме цена ошибки высока, и соперник наказал нас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:2 ОТ).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
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    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    «Матч такого уровня и должен быть в плей-офф. Первые два периода были за "Трактором", который владел инициативой. В третьем, как мне показалось с лавки, инициативу перехватили мы и были ближе к победе. У нас были очень хорошие моменты, но не удалось их реализовать. В овертайме цена ошибки высока, и соперник наказал нас. Сейчас едем домой, продолжим сражаться там.

    Насколько будет чувствительно поражение именно в овертайме? Мы уже его забыли, честно скажу. Вообще забыли. Готовимся к следующему матчу, здесь нет времени для переживаний», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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    • После 2-х встреч у «Адмирала» с «Трактором» ничейный результат в серии (1:1). Третий матч между этими командами состоится 31-го марта во Владивостоке.

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