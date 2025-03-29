Тамбиев: В овертайме цена ошибки высока, и соперник наказал нас

Главный тренервысказался о поражении своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против(1:2 ОТ).

«Матч такого уровня и должен быть в плей-офф. Первые два периода были за "Трактором", который владел инициативой. В третьем, как мне показалось с лавки, инициативу перехватили мы и были ближе к победе. У нас были очень хорошие моменты, но не удалось их реализовать. В овертайме цена ошибки высока, и соперник наказал нас. Сейчас едем домой, продолжим сражаться там.

Насколько будет чувствительно поражение именно в овертайме? Мы уже его забыли, честно скажу. Вообще забыли. Готовимся к следующему матчу, здесь нет времени для переживаний», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После 2-х встреч у «Адмирала» с «Трактором» ничейный результат в серии (1:1). Третий матч между этими командами состоится 31-го марта во Владивостоке.