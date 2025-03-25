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    В КХЛ определили лучших хоккеистов марта

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Металлург Мг Салават Юлаев Нефтехимик
    Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов марта в четырех номинациях.

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    Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив»). Голкипер одержал четыре победы в шести матчах месяца, в одной из игр его команда уступила в серии бросков.

    Лучшим защитником признан Робин Пресс («Металлург»), набравший 7 (3+4) очков в шести матчах месяца.

    Лучшим нападающим признан Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 13 (7+6) очков в восьми матчах месяца с показателем полезности «+4».

    Лучшим новичком признан нападающий Никита Хоружев («Нефтехимик»), набравший 6 (3+3) очков в девяти матчах месяца с показателем полезности «+4».

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