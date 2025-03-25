В КХЛ определили лучших хоккеистов марта

Комиссия по определению лучших хоккеистовназвала лауреатов марта в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив»). Голкипер одержал четыре победы в шести матчах месяца, в одной из игр его команда уступила в серии бросков.

Лучшим защитником признан Робин Пресс («Металлург»), набравший 7 (3+4) очков в шести матчах месяца.

Лучшим нападающим признан Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 13 (7+6) очков в восьми матчах месяца с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан нападающий Никита Хоружев («Нефтехимик»), набравший 6 (3+3) очков в девяти матчах месяца с показателем полезности «+4».