Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в матче против «Автомобилиста»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:3).

«Все просто, кому надо было, тот и выиграл. Сильно проигрывали в скорости? Им нужны были очки сегодня, нам ничего не надо было. Одна команда настроилась, другая раскочегаривалась по ходу игры.

Не было мыслей поставить молодых? Были, но сегодня играла и команда ВХЛ, и МХЛ. У всех свои задачи.

— Не получалось у команды реализовывать моменты на пятаке в первом и втором периоде? Третий раз говорю: одна команда была настроена биться, мы вкатывались в игру. В конце концов, тоже с пятака забили», — передает слова Разина «Матч ТВ».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» занял 3-е место в таблице Востока с 90 очками в активе. В 1-м раунде плей-офф команда встретится с «Авангардом».