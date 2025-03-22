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    Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в матче против «Автомобилиста»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Автомобилист
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Все просто, кому надо было, тот и выиграл. Сильно проигрывали в скорости? Им нужны были очки сегодня, нам ничего не надо было. Одна команда настроилась, другая раскочегаривалась по ходу игры.

    Не было мыслей поставить молодых? Были, но сегодня играла и команда ВХЛ, и МХЛ. У всех свои задачи.

    — Не получалось у команды реализовывать моменты на пятаке в первом и втором периоде? Третий раз говорю: одна команда была настроена биться, мы вкатывались в игру. В конце концов, тоже с пятака забили», — передает слова Разина «Матч ТВ».

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    • По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» занял 3-е место в таблице Востока с 90 очками в активе. В 1-м раунде плей-офф команда встретится с «Авангардом».

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