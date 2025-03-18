Овечкин: Мы идем от игры к игре. Посмотрим, что будет

Форвард «Вашингтона»отметил, удастся ли ему в текущем сезоне побить рекорд

18 марта «Вашингтон» на своем льду примет «Детройт».

«Ну, ребята, как я уже говорил. Мы идем от игры к игре и посмотрим, что будет. Ты концентрируешься на других вещах. Завтра новый день. Мы играем против хорошей команды, которая борется за плей‑офф, поэтому сосредотачиваемся на этом», — цитирует пресс‑служба НХЛ Овечкина.

У 39‑летнего Овечкина 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории лиги, уступая только канадцу Гретцки (894). Россиянину остается забить 9 голов до рекорда.