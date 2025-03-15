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    Тренер «Динамо» Мн: Есть ошибки, которые в преддверии плей-офф не должны допускать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Салават Юлаев
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4 Б).

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
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    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»

    «Неважное начало, но потом втянулись. Играли, я считаю, достойно. Конечно, нужно было доводить дело до конца, чуть больше двух с половиной минут оставалось играть. Нужно было этот бросок всё же поймать, заблокировать, но, к сожалению, не вышло.

    Третье поражение подряд? Конечно, нам хочется залезть в четвёрку. Мы играем с достойными, хорошими командами. Есть определённые ошибки, которые в преддверии плей-офф не должны допускать. Отсутствие Дюбе в заявке? Мы дали ему отдохнуть», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча минское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 82 очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Сочи» 18-го марта.

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