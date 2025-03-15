Тренер «Динамо» Мн: Есть ошибки, которые в преддверии плей-офф не должны допускать

Главный тренер минскогопрокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против(3:4 Б).

«Неважное начало, но потом втянулись. Играли, я считаю, достойно. Конечно, нужно было доводить дело до конца, чуть больше двух с половиной минут оставалось играть. Нужно было этот бросок всё же поймать, заблокировать, но, к сожалению, не вышло.

Третье поражение подряд? Конечно, нам хочется залезть в четвёрку. Мы играем с достойными, хорошими командами. Есть определённые ошибки, которые в преддверии плей-офф не должны допускать. Отсутствие Дюбе в заявке? Мы дали ему отдохнуть», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча минское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 82 очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Сочи» 18-го марта.