Костюченок высказался о поражении «Амура» в матче против «Сибири»

Исполняющий обязанности главного тренераподелился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против(2:4).

«Хороший матч, интересный для болельщиков, голы красивые, борьба. Первый период была равная игра до ошибки, как и второй: пропустили контратаку, голы. Потом дешевое удаление у молодого парня, нельзя было удаляться, соперник лучший в лиге по большинству. Наказали, в силу неопытности и эмоций такие обидные два гола пропустили. В третьем периоде вернулись в игру, но хорошо сыграл вратарь соперника. С победой их.

Молодые не пользуются шансами? Есть такое, вратарю нужна игровая практика, чтобы уверенно проявлять себя. Даем по возможности. Полевым даются шансы, одну игру могут сыграть хорошо, а потом проваливаются. Не знаю, с чем связано.

Если попадаешь в команду КХЛ, надо соответствовать, доказывать, что ты лучше возрастных. Игрок ошибается и думает, что тренер придирается, а сам не анализирует ошибки. Каждая игра одна и та же ошибка, значит, не анализируют.

Чувствуете отпускное настроение у игроков уже? Будем стараться играть на победу, чемоданного настроения нет никакого. Надо играть чемпионат до последней секунды, представлять Хабаровский край», — передает слова Костюченка «Матч ТВ».

После этого матча «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока с 38-ю очками в активе. В следующем поединке хабаровчане сыграют против «Барыса» 15-го марта.