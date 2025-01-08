Ларионов: 50 бросков по воротам и всего два гола — это мало

Главный тренер нижегородскоговысказался о матче против(2:0).

«Мы не можем играть просто. Мы продолжаем создавать интригу. В любом случае победа есть победа. Две победы подряд — это радует. Играли хорошо, но хочется, чтобы реализация все‑таки была лучше. 50 бросков по воротам и всего два гола — это мало. Тем не менее так строится уверенность команды. Надеюсь, будет еще лучше.

Всегда непросто, когда попадаешь в зону турбулентности — когда команда вроде играет неплохо, но проигрывает. И чтобы вернуться туда, где мы хотим быть, нужно время. В этом плане ребята молодцы, что выиграли. Непростой матч, вратарь "Сибири" был горяч. Но в целом эту игру я заношу в актив», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада с 46-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции Востока (39).