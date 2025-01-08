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    Ларионов: 50 бросков по воротам и всего два гола — это мало

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Сибирь
    Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче против «Сибири» (2:0).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Мы не можем играть просто. Мы продолжаем создавать интригу. В любом случае победа есть победа. Две победы подряд — это радует. Играли хорошо, но хочется, чтобы реализация все‑таки была лучше. 50 бросков по воротам и всего два гола — это мало. Тем не менее так строится уверенность команды. Надеюсь, будет еще лучше.

    Всегда непросто, когда попадаешь в зону турбулентности — когда команда вроде играет неплохо, но проигрывает. И чтобы вернуться туда, где мы хотим быть, нужно время. В этом плане ребята молодцы, что выиграли. Непростой матч, вратарь "Сибири" был горяч. Но в целом эту игру я заношу в актив», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

    После этого матча «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада с 46-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции Востока (39).

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