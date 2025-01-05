Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче против «Витязя»

Главный тренервысказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:2).

«Соперники бились, было много борьбы. "Витязь" сейчас находится на грани непопадания в плей-офф. Там есть очень хорошие игроки, сильные иностранцы. Почему они вне зоны плей-офф — вопрос.

В начале, в первые минуты, ребята меня не услышали — как со стенкой разговаривал. Но в итоге услышали. Стали правильно действовать, выигрывать единоборства, на пятаке всегда был игрок. В хоккее всё просто: главное — выполнить установку. Мы не сразу вошли в игру, были какие-то детские ошибки. Сейчас мы стали перерабатывать соперников. Действуем более самоотверженно, выполняем больший объём катания», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем поединке команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Спартака» 8-го января.