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    Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче против «Витязя»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Витязь
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2).

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    «Соперники бились, было много борьбы. "Витязь" сейчас находится на грани непопадания в плей-офф. Там есть очень хорошие игроки, сильные иностранцы. Почему они вне зоны плей-офф — вопрос.

    В начале, в первые минуты, ребята меня не услышали — как со стенкой разговаривал. Но в итоге услышали. Стали правильно действовать, выигрывать единоборства, на пятаке всегда был игрок. В хоккее всё просто: главное — выполнить установку. Мы не сразу вошли в игру, были какие-то детские ошибки. Сейчас мы стали перерабатывать соперников. Действуем более самоотверженно, выполняем больший объём катания», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем поединке команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Спартака» 8-го января.

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