Капитан «Амура» высказался о победе своей команды в матче против «Трактора»

Нападающийподелился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2 ОТ).

«Трактор — хорошая команда, в этом сезоне против неё особенно тяжело играть. Активно, быстро играют, мало что дают сделать с шайбой. Это команда практически без слабых мест. Поэтому приятно взять два очка в матче против одного из лидеров конференций.

Удалось победить за счёт работы, терпения и правильных действий. Двое ребят, к сожалению, не доиграли матч до конца из-за травм, но остальные отработали за себя и за того парня», — цитирует Грачева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 23 очками в активе. В следующем поединке команда встретится «Металлургом» 5-го января.