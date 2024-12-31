31 декабря на «Капитал Уан Арена» состоится поединок регулярного чемпионата НХЛ между. Начало встречи в 20:30 мск.

Сыграв 36 матчей в турнире, «Вашингтон» набрал 50 очков и на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Это будет первая домашня игра хозяев за неделю. Последний раз на своем льду они обыграли «Лос-Анджелес» (3:1). Это было 23 декабря. В прошлом поединке турнира «Кэпиталз» сыграли с «Детройтом» и уступили 2:4.

«Бостон» выиграл 3 матча из 4 последних. Последнюю игру гости провел 29 декабря. У себя дома они разгромили «Коламбус» 4:0. При этом на выезде «Брюинз» уступили в двух последних поединках. В турнирной таблице Востока клуб занимает 6-ю позицию с 44 очками на счету. Это будет их 39-я игра в регулярном чемпионате.

Прогнозы и ставки

Прошлая очная встреча команд состоялась 24 декабря. «Бостон» разгромил «Вашингтон» со счетом 4:1. В этом случае «Брюинз» играли дома. Однако на выезде гости проиграли два раза подряд с одинаковым результатом 0:2.

Букмекеры дают следующие котировки: 2.12 и 2.95 соответственно на победу команд в основное время, 1.66 и 2.22 на победу с учетом овертайма и буллитов.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что домашние стены помогут «Кэпиталз» добиться нужного результата. Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции.

считают, что домашние стены помогут «Кэпиталз» добиться нужного результата. Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции. Искусственный интеллект прогнозирует ничью 2:2 в основное время.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Бостон», а также другие поединки регулярного чемпионата НХЛ смотрите на LiveCup.Run.

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