Крикунов объяснил, почему СКА обменял Глотова в «Трактор»

Экс-тренер сборной Россиивысказался об обмене нападающегоиз

«Обмен Василия Глотова на Илью Карпухина напрашивался. Да, Глотов — очень сильный игрок, но у СКА много нападающих, а защитную линию надо усиливать.

Команда много забивает, но пропускать хочет меньше, а поэтому нужны такие опытные игроки, как Карпухин и Юдин. Обоих главный тренер СКА хорошо знает: бывший защитник "Трактора" постоянно играл у него в сборной, а Юдин вообще начинал профессиональную карьеру в системе СКА», — сказал Крикунов Чемпионату.

Напомним, что СКА и «Трактор» совершили обмен. В команду из Санкт-Петербурга отправился защитник Илья Карпухин.

В нынешнем сезоне Глотов провел за СКА 30 матчей, забросил 12 шайб и сделал 9 голевых передач.