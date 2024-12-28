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    Крикунов объяснил, почему СКА обменял Глотова в «Трактор»

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    Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об обмене нападающего Василия Глотова из СКА в «Трактор».

    Василий Глотов
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    Василий Глотов

    «Обмен Василия Глотова на Илью Карпухина напрашивался. Да, Глотов — очень сильный игрок, но у СКА много нападающих, а защитную линию надо усиливать.

    Команда много забивает, но пропускать хочет меньше, а поэтому нужны такие опытные игроки, как Карпухин и Юдин. Обоих главный тренер СКА хорошо знает: бывший защитник "Трактора" постоянно играл у него в сборной, а Юдин вообще начинал профессиональную карьеру в системе СКА», — сказал Крикунов Чемпионату.

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    • Напомним, что СКА и «Трактор» совершили обмен. В команду из Санкт-Петербурга отправился защитник Илья Карпухин.

    В нынешнем сезоне Глотов провел за СКА 30 матчей, забросил 12 шайб и сделал 9 голевых передач.

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