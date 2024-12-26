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    Стали известны подробности перехода Тертышного в «Торпедо»

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    Форвард «Трактора» Никита Тертышный будет обменян в «Торпедо».

    Никита Тертышный
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    Никита Тертышный

    Как сообщает «СЭ», в качестве компенсации челябинцы получат молодого вратаря Максима Соколова, выступающего за МХК «Атлант», и центрального нападающего Дениса Почивалова.

    В нынешнем сезоне Тертышный провел за «Трактор» 37 матчей, забросил 6 шайб и сделал столько же голевых передач.

    Всего в КХЛ нападающий провел 213 матчей, в которых отметился 45-ю шайбами и 51-й результативной передачей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Торпедо» с 39 баллами после 37 игр идет на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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