Стали известны подробности перехода Тертышного в «Торпедо»

Никита Тертышный Фото: globallookpress.com
Как сообщает «СЭ», в качестве компенсации челябинцы получат молодого вратаря Максима Соколова, выступающего за МХК «Атлант», и центрального нападающего Дениса Почивалова.
В нынешнем сезоне Тертышный провел за «Трактор» 37 матчей, забросил 6 шайб и сделал столько же голевых передач.
Всего в КХЛ нападающий провел 213 матчей, в которых отметился 45-ю шайбами и 51-й результативной передачей.
«Торпедо» с 39 баллами после 37 игр идет на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.