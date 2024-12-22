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    Жамнов — о победе «Спартака» в Ташкенте: Праздник удался

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Динамо Минск
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
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    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Праздник удался — довольно тяжелая игра, интересная, до самого конца и овертайм. Понимали, что соперник здорово играет в последних матчах, настраивались. Хорошо, что выиграли. Игра Голдобина? Он старается, моменты есть — должен забивать. Надеемся, что уверенность придёт к нему через матчи, через голы. Что касается атмосферы, хорошая, дружелюбная — спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас, зрителям из Ташкента.

    Я не в первый раз в этом городе, он мне нравится. Как я могу оценить узбекский хоккей? Когда команда (»Хумо«) играла в ВХЛ, видел матчи, общался с руководством. Сейчас тяжело его оценить, но я надеюсь, что он будет развиваться», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

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    • Напомним, что этот матч проводился в Ташкенте (Узбекистан) в рамках KHL World Games. После этой встречи «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 53 очками в активе.

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