Жамнов — о победе «Спартака» в Ташкенте: Праздник удался

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против минского(3:2 ОТ).

«Праздник удался — довольно тяжелая игра, интересная, до самого конца и овертайм. Понимали, что соперник здорово играет в последних матчах, настраивались. Хорошо, что выиграли. Игра Голдобина? Он старается, моменты есть — должен забивать. Надеемся, что уверенность придёт к нему через матчи, через голы. Что касается атмосферы, хорошая, дружелюбная — спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас, зрителям из Ташкента.

Я не в первый раз в этом городе, он мне нравится. Как я могу оценить узбекский хоккей? Когда команда (»Хумо«) играла в ВХЛ, видел матчи, общался с руководством. Сейчас тяжело его оценить, но я надеюсь, что он будет развиваться», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что этот матч проводился в Ташкенте (Узбекистан) в рамках KHL World Games. После этой встречи «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 53 очками в активе.