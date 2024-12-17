ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав Радимов«Только с Барко и Угальде вместе "Спартак" в порядке». Владислав Радимов — о самых горячих новостях и предстоящих трансферах РПЛ
  • 21:50
    • «СКА» уступил дома «Локомотиву»
    Все новости спорта

    «Динамо» М неожиданно проиграло «Барысу»

    «Динамо» М — «Барыс»: счет матча 0:2

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Барыс
    Московское «Динамо» на своем льду потерпело поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:2.

    «Барыс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барыс»

    Обе шайбы в этой встрече на счету Антона Бурдасова, который отличился на 21-й и 60-й минутах. Второй гол он забил в пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Бурдасов — 9 (Омирбеков, Асетов), 20:38 — 0:1. Бурдасов — 10 (п.в., Савицкий), 59:04 — 0:2Вратари: Моторыгин (57:49 — 59:04) — БояркинБроски: 39 (11+12+16) — 22 (7+5+10)Штраф: 0 — 6

    Этой победой «Барыс» прервал серию из 8 поражений кряду, сейчас команда идет 11-й с 23 очками в Восточной конференции. «Динамо» (47) пока третье на «Западе».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Монако» отобрать очки у парижан?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
  • «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие