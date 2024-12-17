«Динамо» М — «Барыс»: счет матча 0:2

Московскоена своем льду потерпело поражение отв матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:2.

Обе шайбы в этой встрече на счету Антона Бурдасова, который отличился на 21-й и 60-й минутах. Второй гол он забил в пустые ворота.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Бурдасов — 9 (Омирбеков, Асетов), 20:38 — 0:1. Бурдасов — 10 (п.в., Савицкий), 59:04 — 0:2Вратари: Моторыгин (57:49 — 59:04) — БояркинБроски: 39 (11+12+16) — 22 (7+5+10)Штраф: 0 — 6

Этой победой «Барыс» прервал серию из 8 поражений кряду, сейчас команда идет 11-й с 23 очками в Восточной конференции. «Динамо» (47) пока третье на «Западе».