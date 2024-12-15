Чехия — Швеция: счет матча 5:3, обзор голов

Сборная Чехии Фото: globallookpress.com
В составе чешской сборной голы записали на свой счет Филип Хлапик, Филип Задина, Яхим Конделик, Ондржей Коваржчик и Мартин Каут.
У Швеции шайбы забросили Андреас Вингерли, Матиас Броме и Якоб де ла Роуз.
Швейцарские игры
Чехия — Швеция 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).
Голы: Хлапик — 1 (Задина, Седлак), 11:09 — 1:0. Вингерли — 1 (Хартманн, Линдхольм), 22:50 — 1:1. Броме — 2 (Серенсен, Валльмарк), 24:00 — 1:2. Задина — 2 (Сирота, Седлак), 29:32 — 2:2. Конделик — 2 (Флек, Беранек), 43:02 — 3:2. Коваржчик — 1 (бол. Воженилек, М. Коваржчик), 50:03 — 4:2. Де ла Роуз — 2 (бол. Серенсен, Хед), 53:19 — 4:3. Каут — 2 (ПВ.), 59:51- 5:3Вратари: Рулик — ХалламШтраф: 10 — 8
После этого матча Чехия занимает 1-е место в таблице Швейцарских игр с 9-ю очками в активе, гарантировав себе победу на турнире. Швеция — на 3-й позиции с 3 баллами.