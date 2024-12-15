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    Гол и ассист Задины помогли Чехии обыграть Швецию на еврохоккейтуре

    Чехия — Швеция: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Евротур Сборная Чехии Сборная Швеции
    Чехия одолела Швецию (5:3) в рамках Швейцарских игр.

    Сборная Чехии
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    Сборная Чехии

    В составе чешской сборной голы записали на свой счет Филип Хлапик, Филип Задина, Яхим Конделик, Ондржей Коваржчик и Мартин Каут.

    У Швеции шайбы забросили Андреас Вингерли, Матиас Броме и Якоб де ла Роуз.

    Швейцарские игры
    Чехия — Швеция 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).
    Голы: Хлапик — 1 (Задина, Седлак), 11:09 — 1:0. Вингерли — 1 (Хартманн, Линдхольм), 22:50 — 1:1. Броме — 2 (Серенсен, Валльмарк), 24:00 — 1:2. Задина — 2 (Сирота, Седлак), 29:32 — 2:2. Конделик — 2 (Флек, Беранек), 43:02 — 3:2. Коваржчик — 1 (бол. Воженилек, М. Коваржчик), 50:03 — 4:2. Де ла Роуз — 2 (бол. Серенсен, Хед), 53:19 — 4:3. Каут — 2 (ПВ.), 59:51- 5:3Вратари: Рулик — ХалламШтраф: 10 — 8

    После этого матча Чехия занимает 1-е место в таблице Швейцарских игр с 9-ю очками в активе, гарантировав себе победу на турнире. Швеция — на 3-й позиции с 3 баллами.

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