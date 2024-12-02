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    Епанчинцев: Первые два гола были быстрыми, серийными, ненужными

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    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итог матча с минским «Динамо» (4:5).

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «Пропущенные нами первый и второй голы были быстрыми, серийными, ненужными. Неправильно сыграли при возврате в оборону. Сегодня первый период при пропущенных шайбах — это те ошибки, которые обговариваются на тренировках, при анализе.

    Чуть‑чуть не хватило нам дожать соперника. Да, были моменты, подходы, но соперник третий период играл по счету. Но ребята старались до конца, их не в чем упрекнуть», — цитирует Епанчинцева «Матч ТВ».

    «Динамо» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 27 баллами располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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