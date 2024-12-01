Матч регулярного чемпионата НХЛ междусостоится 1 декабря в 03:00 по мск.

«Дьяволы» могли иметь приличную победную серию, но все усилия команды по ветру пустил «Сент-Луис», который нанес ей поражение со счетом 0:3. Сразу после этого коллектив Шелдона Кифа снова вернулся на тропу побед, обыграв на выезде «Детройт» 5:4. На сейчас «Нью-Джерси» остается лидером Восточной конференции. После 26 игр у клуба 34 очка.

«Вашингтон» выиграл 3 встречи подряд. Гости обыграли «Флориду» 4:1 и «Тампу» 5:4. В последнем матче «Кэпиталз» в овертайме переиграли «Айлендерс», а общий счет встречи составил 5:4. Что касается турнирного расположения, то гости набрали 33 очка, с которыми они идут на 3-м месте. При этом у них на 3 игры меньше, чем у предстоящего соперника.

Прогнозы и ставки

Фаворитом встречи выбрали «Нью-Джерси», который в очном поединке 24 ноября обыграл «Вашингтон» со счетом 3:2.

Котировки букмекеров на победу команд в основное время составляют 1.96 и 3.05 соответственно. С учетом ОТ и буллитов они дают 1.60 и 2.30 .

и соответственно. С учетом ОТ и буллитов они дают и . Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Вашингтон» если и проиграет, то с небольшим отрывом, но при этом игра будет результативной. Подробнее в прогнозе.

полагают, что «Вашингтон» если и проиграет, то с небольшим отрывом, но при этом игра будет результативной. Подробнее в прогнозе. Искусственный интеллект ставит на ничью. По его расчетам, команды обменяются шайбами, а матч завершится со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Нью-Джерси» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы найдете статистику, результаты, список букмекеров и коэффициенты, которые они предлагают.

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