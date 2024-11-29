Разин: Мы сыграли на результат

Главный тренерпрокомментировал матч против(2:0).

«Мы сыграли на результат. Матч, наверное, не всем доставил удовольствие. Но лучше играть дисциплинированно, "на ноль" и зарабатывать очки, чем красиво и оставаться ни с чем. Только сегодня — в последнем матче ноября — мы полностью вышли в сочетаниях, в которых заканчивали прошлый плей-офф. Это и тройки нападения, и пары защитников. Мы понимали, что соперники будут откатываться, вязко обороняться, и чтобы нагнетать темп, решили сыграть в четыре чистых звена.

Скотт Уилсон отсутствовал из-за ротации. Смолин играет не так мало. Набоков в прошлом году до ноября играл ещё меньше, но завоевал своё место. Сейчас у них конкуренция. Да, Смолин бэкап, но мы не планировали все матчи отдать Илье. У Александра не получалось победить в начале сезона, но к нему претензий не было», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

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После этой победы у «Металлурга» стало 36 очков и пятое место на «Востоке». «Барыс» (21) остался на 11-й строчке.