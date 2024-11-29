Никитин о победе «Локомотива»: Парни очень много заблокировали бросков

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:2).

«Боевая игра получилась. Парни очень много заблокировали бросков. Это дало шанс Максу Берёзкину на хет-трик. По-моему, это первый раз за нашу историю. Это точка роста для команды, ребята не останавливаются на достигнутом, двигаются дальше. Тяжёлая игра, тяжёлый соперник, но тем приятнее побеждать. В концовке они рано сняли вратаря. Ребята знают, что делать, но мы им подсказывали. Получаешь удовольствие от таких игр.

Мельничук? Мы давно подводили его под топовую команду. Плюс — обстоятельства сложились так. Для команды это был нестандартный ход, потому что не Исай играл, а Лёха. Мы рады, что он справился. Исаев? Для топового вратаря нужно уметь выходить из таких ситуаций. После "Динамо" сказали ему, чтобы не грузился. Это процесс — нужно расти.

Почему не играла молодёжь? Взрослым ребятам сказали, что они сами забрались в такую ситуацию, сами и должны выбираться. Завтра молодёжка играет — там и сыграют. Берёзкин? Мы сегодня на раскатке стояли и думали, что хет-трика не было. Забьёт гол человек — и звёздочку себе наколол. А здесь была жажда, это должно быть у спортсмена. И без разницы какой счёт. Самолюбие должно быть у хоккеиста», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» занимает 1-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Адмирала» 2-го декабря.