«Куньлунь» — «Лада»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем поле потерпел поражение с минимальным счетом 1:2 от тольяттинской

В составе победителей шайбы забросили Алексей Ожгихин и Егор Черников, реализовавший большинство в конце встречи. У хозяев голом отметился Иэн Маккошен.

Регулярный чемпионат КХЛ «Куньлунь РС» (Пекин) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Голы: Ожгихин — 3 (Бикмуллин), 9:07 — 0:1. Маккошен — 2 (С. Фу, Душак), 54:35 — 1:1. Черников — 5 (бол., Алтыбармакян, Шараканов), 58:08 — 1:2Вратари: Кейзер — ПодъяпольскийШтраф: 4 — 8Броски: 32 (9+15+8) — 29 (8+7+14)

«Лада» сейчас восьмая на «Востоке» с 29 очками. «Куньлунь» (27) — 10-й в Западной конференции.