«Филадельфия» — «Рейнджерс»: счет матча 3:1, обзор голов

«Филадельфия» Фото: globallookpress.com
На дубль Трэвиса Конекны и гол Бобби Бринка гости ответили точным броском Винсента Трочека.
Отметим, что Игорь Шестеркин смог сделать 32 сейва, а Иван Федотов — 23.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Бринк — 4 (Форстер), 3:14 — 1:0. Конекны — 12 (Кутюрье, Ристолайнен), 4:24 — 2:0. Трочек — 5 (Куилль, Шнайдер), 30:20 — 2:1. Конекны — 13 (п.в., Санхейм), 59:32 — 3:1Вратари: Федотов — Шестеркин (57:21 — 59:32)Штраф: 0 — 2Броски: 35 (15+12+8) — 24 (4+10+10)
«Филадельфия» набрала 25 баллов и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» с 25 очками — шестой