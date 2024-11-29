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    «Филадельфия» переиграла «Рейнджерс» в матче НХЛ

    «Филадельфия» — «Рейнджерс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Рейнджерс
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» оказалась сильнее «Рейнджерс» со счетом 3:1.

    «Филадельфия»
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    «Филадельфия»

    На дубль Трэвиса Конекны и гол Бобби Бринка гости ответили точным броском Винсента Трочека.

    Отметим, что Игорь Шестеркин смог сделать 32 сейва, а Иван Федотов — 23.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Бринк — 4 (Форстер), 3:14 — 1:0. Конекны — 12 (Кутюрье, Ристолайнен), 4:24 — 2:0. Трочек — 5 (Куилль, Шнайдер), 30:20 — 2:1. Конекны — 13 (п.в., Санхейм), 59:32 — 3:1Вратари: Федотов — Шестеркин (57:21 — 59:32)Штраф: 0 — 2Броски: 35 (15+12+8) — 24 (4+10+10)

    «Филадельфия» набрала 25 баллов и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» с 25 очками — шестой

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