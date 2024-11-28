Звягин: Четвертая игра подряд, два прошлых матча ушли в овертайм, это сказалось

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о поражении от(2:4).

«Соперника с победой. Превзошли нас в главной степени в скорости. Ребята боролись до конца, но видно было, что силёнок чуть не хватало после двух быстрых голов во втором периоде. Их нужно больше, чтобы отыгрываться. Четвёртая игра подряд, два прошлых матча ушли в овертайм, это сказалось.

Мне показалось, что по физике проседали, это накладывало отпечаток при принятии решений и игре в обороне. В предыдущих играх ребята показывали, что могут вместе взаимодействовать. Сегодня тоже были хорошие моменты, не сдавались, игра в меньшинстве давала о себе знать», — цитирует Звягина «Чемпионат».

«Автомобилист» с 41 баллом занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Авангард» (28) — восьмой.