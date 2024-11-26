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    Гатиятуллин: Надежная и уверенная игра принесла нам победу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итог матча против ЦСКА (2:1).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «В прошлом матче ближе к середине второго периода было много хаоса, при подготовке к этой встрече обратили на это внимание, попросили ребят сыграть строго, по заданию. Ребята — молодцы: начиная с первого вбрасывания, придерживались игровой дисциплины, самоотдача была хорошая. Во втором периоде много меньшинства было, требовалась концентрация, и весь матч провели с предельной концентрацией.

    Игра Арефьева? Когда узнали, что потеряли двух основных вратарей, приняли решение, что с "Северсталью" сыграет Глеб Носов, а с ЦСКА — Максим Арефьев, шли по этому плану. Мы верим в каждого игрока нашей команды. Максим здорово сыграл, подчистил ошибки, которые были в обороне, придал уверенности команды.

    И отмечу командную победу. У нас всегда установка играть в две стороны. Если брать прошлый матч, первый период был хороший, во втором стали допускать ненужные ошибки, и соперник нас за это наказал. Провели собрание, на котором указали на эти ошибки, донесли команде, как нужно их поправить. Ребята сыграли терпеливо, когда надо было, шли в давление, заставляли соперника ошибаться. Но где-то при потере шайбы были моменты, когда соперник нас обрезал. Надежная и уверенная игра принесла нам победу», — приводит слова Гатиятуллина пресс-служба КХЛ.

    ЦСКА с 35 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 37 баллами располагается на четвертой строчке на «Востоке».

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