«Сочи» — «Сибирь»: счет матча 2:4, обзор голов

В составе победителей дубли на счету Владимира Бутузова и Энди Эндроффа. За хозяев отличились Василий Мачулин и Илья Федотов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Голы: Мачулин — 1 (Хохлачев, Тянулин), 1:25 — 1:0. И. Федотов — 2 (Гараев, Чебыкин), 13:16 — 2:0. Андреофф — 6 (бол., Бек, Мерфи), 39:21 — 2:1. Бутузов — 8 (Бек, Пьянов), 46:43 — 2:2. Бутузов — 9 (Кара, Гордеев), 51:55 — 2:3. Андреофф — 7 (п.в., Бек, Мерфи), 59:54 — 2:4Вратари: Иванов — Костин (59:12 — 59:54)Штраф: 8 — 8Броски: 24 (6+7+11) — 38 (12+17+9)
«Сочи» с 22 очками идет последним в Западной конференции. «Сибирь» (25 очков) — восьмая на Востоке.