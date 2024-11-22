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    Спортивный врач Карлицкий считает, что травма никак не скажется на карьере Овечкина

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    Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о травме нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «В таких травмах все принципиально зависит от характера и места перелома. Если это ближе к стопе и в виде трещины, то тут восстановление может занять в районе трех недель плюс еще полторы на набор формы. А вот когда есть смещение и оскольчатый перелом, тогда срок увеличивается.

    К сожалению, много неизвестных, без рентгена сложно дать точный прогноз. Кроме того, важно, повреждена ли связка — в таком случае может потребоваться операция. В пресс-службе НХЛ назвали срок до шести недель — это самый максимальный в таких ситуациях. Возраст Овечкина никак на это не влияет, на его карьере травма не скажется.

    Самая большая проблема при переломах — не сам перелом, а то, что мышцы начинают атрофироваться, и их требуется восстанавливать. Но есть куча всяких методик, а также ортезы, которые позволяют ходить и уже через неделю приступить к тренировкам в зале», — сказал Карлицкий изданию «ВсеПроСпорт».

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    • Овечкин получил травму по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей за «Вашингтон», забросил 15 шайб и сделал 10 голевых передач.

    Ранее сообщалось о том, что Овечкин пропустит из-за травмы от 4-х до 6-и недель.

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