Фетисов: Провел с Капризовым некоторое время, убедился, что пацан настоящий

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о нападающем «Миннесоты»

Капризов возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата НХЛ. Россиянин набрал 34 (13+21) очка в 19 матчах.

«С Капризовым провел некоторое время этим летом, убедился, что пацан настоящий, к родителям ездит в Сибирь, к друзьям, не забывает свои корни. Самобытность — его свойство, как и у Кучерова.

Мы пытаемся тренировать детей по канадским или скандинавским методикам — они и получаются как печеньки. А эти выросли у себя дома, играли с мальчишками, получали радость от игры — и превратились в монстров мирового хоккея. У них есть душа. (Анатолий) Тарасов не зря учил: если вы поймете, что у вас на груди, вы будете непобедимы.

Катался с Капризовым несколько раз — волшебник, красиво шайбу двигает. И сам забивает, и партнерам отдает. Победный гол его неслучаен на Олимпиаде, патриот Кузбасса. Хочется пожелать ему реализации всех целей, он нацелен. Спады какие-то есть, стабильность — показатель мастерства. Поймает эту стабильность — добьется результатов», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».