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    Фетисов: Провел с Капризовым некоторое время, убедился, что пацан настоящий

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    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о нападающем «Миннесоты» Кирилле Капризове.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    Капризов возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата НХЛ. Россиянин набрал 34 (13+21) очка в 19 матчах.

    «С Капризовым провел некоторое время этим летом, убедился, что пацан настоящий, к родителям ездит в Сибирь, к друзьям, не забывает свои корни. Самобытность — его свойство, как и у Кучерова.

    Мы пытаемся тренировать детей по канадским или скандинавским методикам — они и получаются как печеньки. А эти выросли у себя дома, играли с мальчишками, получали радость от игры — и превратились в монстров мирового хоккея. У них есть душа. (Анатолий) Тарасов не зря учил: если вы поймете, что у вас на груди, вы будете непобедимы.

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    • Катался с Капризовым несколько раз — волшебник, красиво шайбу двигает. И сам забивает, и партнерам отдает. Победный гол его неслучаен на Олимпиаде, патриот Кузбасса. Хочется пожелать ему реализации всех целей, он нацелен. Спады какие-то есть, стабильность — показатель мастерства. Поймает эту стабильность — добьется результатов», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».

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