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    Епанчинцев: У нашей команды был груз ответственности, психологическая яма

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Сочи
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о матче против «Сочи» (4:2).

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «Непростой матч. В то же время, думаю, болельщикам матч понравился. Думаю, у нашей команды был груз ответственности, психологическая яма. При хороших играх нападающие не забивали 15 периодов. Сегодня нашли те моменты и шансы, использовали, сделали многое для победы. Все до единого.

    Хорошая командная победа. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживают нас на протяжении всех игр», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

    «Сочи» с 22 очками идет последним в Западной конференции. «Сибирь» (25 очков) — восьмая на Востоке.

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