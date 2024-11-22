Епанчинцев: У нашей команды был груз ответственности, психологическая яма

Главный тренервысказался о матче против(4:2).

«Непростой матч. В то же время, думаю, болельщикам матч понравился. Думаю, у нашей команды был груз ответственности, психологическая яма. При хороших играх нападающие не забивали 15 периодов. Сегодня нашли те моменты и шансы, использовали, сделали многое для победы. Все до единого.

Хорошая командная победа. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживают нас на протяжении всех игр», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

«Сочи» с 22 очками идет последним в Западной конференции. «Сибирь» (25 очков) — восьмая на Востоке.