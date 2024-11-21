НХЛ. «Филадельфия» уступила «Каролине», «Торонто» победил «Вегас»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Филадельфия» — «Каролина» — 1:4

Российский защитник гостей Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 18 из 19 бросков по воротам. Вратарь «Флайерз» Иван Федотов отразил 33 из 37 бросков, став третьей звездой встречи.

«Каролина» с 28 очками лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» занимает 10-е место — 18 очков.

НХЛ «Филадельфия» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Голы: Чатфилд — 1 (Мартинук, Каррье), 0:30 — 0:1. Пелинг — 1 (Силер, Кэйтс), 22:13 — 1:1. Ахо — 5, 41:03 — 1:2. Стаал — 3 (Орлов, Чатфилд), 46:02 — 1:3. Рословик — 10 (Ахо), 46:57 — 1:4Вратари: Федотов — КочетковШтраф: 2 — 6Броски: 19 (11+4+4) — 37 (10+10+17)

«Филадельфия» — «Каролина» — 1:4

«Торонто» — «Вегас» — 3:0

«Торонто» набрал 26 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вегас» с 24 очками располагается на 3-й строчке «Запада».

НХЛ «Торонто» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Минтен — 1 (Нюландер, Экман-Ларссон), 8:53 — 1:0. Нюландер — 13 (бол., Марнер, Таварес), 43:01 — 2:0. Хольмберг — 1 (п.в., Марнер, Таварес), 56:41 — 3:0Вратари: Уолл — ХиллШтраф: 12 — 10Броски: 26 (7+6+13) — 31 (10+16+5)

«Торонто» — «Вегас» — 3:0

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 5:2

«Даллас» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов в концовке игры забросил шайбу в пустые ворота. Для него это пятый гол в сезоне. Всего у него 8 (5+3) очков.

«Даллас» с 24 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» опустился на 15-ю строчку — 16 очков.

НХЛ «Даллас» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Робертсон — 5 (Дамба, Харли), 15:33 — 1:0. Гранлунд — 9 (мен., Эклунд), 18:44 — 1:1. Джонстон — 3 (Хинтц, Робертсон), 20:56 — 2:1. Бенн — 4 (Стэнковен), 30:56 — 3:1. Уолман — 2 (Гранлунд, Сиси), 53:25 — 3:2. Хинтц — 7 (п.в., Джонстон, Робертсон), 58:33 — 4:2. Дадонов — 5 (п.в., Бек), 59:06 — 5:2Вратари: Эттингер — БлэквудШтраф: 6 — 8Броски: 31 (14+8+9) — 23 (9+6+8)

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 3:0

«Сиэтл» набрал 21 очко и занимает 9-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 15 очками располагается на 15-й строчке.

НХЛ «Сиэтл» — «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Спронг — 2 (Стивенсон, Монтур), 35:55 — 1:0. Монтур — 5 (Стивенсон, Шварц), 40:23 — 2:0. Гурд — 2 (п.в., Шварц, Стивенсон), 57:17 — 3:0Вратари: Спронг — 2 (Стивенсон, Монтур), 35:55 — 1:0. Монтур — 5 (Стивенсон, Шварц), 40:23 — 2:0. Гурд — 2 (п.в., Шварц, Стивенсон), 57:17 — 3:0Штраф: Даккорд — СаросБроски: 36 (10+17+9) — 24 (6+8+10)

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 0:1

«Баффало» с 18 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» набрал 23 очка и расположился на 6-й строчке «Запада».