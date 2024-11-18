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    «Юта» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Новичок НХЛ «Юта» в Солт-Лейк Сити примет «Вашингтон», который сейчас набрал неплохую форму.

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    «Юта» после 17 матчей имеет 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Запада. В этом месяце команда одержала пару неплохих побед, одолев «Каролину» 4:1 и 4:2 «Сент-Луис».

    «Вашингтон» набирает обороты. После двух побед подряд команда взобралась на 3-е место Восточной конференции. С одинаковым счетом 5:2 столичный клуб разгромил «Вегас» и «Колорадо».

    Прогнозы и ставки

    Это будет первая очная встреча между командами в истории. Аналитики подошли к оценке сил осторожно.

    • Букмекеры считают, что с учетом ОТ и буллитов больше шансов на победу у «Вашингтона» — 1.92 и 1.88 соответственно. Котировками 2.50 и 2.45 они оценивают шансы команд на победу в основное время.

    • В своем прогнозе с коэффициентом 2.18 редакция LiveSport.Ru ставит на гостей и при этом она рассчитывает на результативный исход матча.

    • ИИ предсказал уверенную победу «Вашингтона» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Юта» — «Вашингтон» смотрите на сайте LiveCup.Run, где также доступны онлайн-результаты, подробная статистика и коэффициенты букмекеров.

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