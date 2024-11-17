«Ак Барс» проиграл ЦСКА, «Витязь» разгромил «Северсталь»

Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

Казанский «Ак Барс» на своем льду уступил московскому ЦСКА со счетом 0:3.

В составе армейцев шайбы отличились Владислав Каменев, Владислав Провольнев и Виталий Абрамов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Каменев — 5 (Провольнев, Окулов), 36:25 — 0:1. Провольнев — 2 (Исхаков, Гурьянов), 38:57 — 0:2. Абрамов — 11 (Ярош), 46:32 — 0:3Вратари: Билялов — ПросветовБроски: 27 (10+5+12) — 32 (11+10+11)Штраф: 4 — 8

Для ЦСКА это третья победа кряду, он сейчас пятый на «Западе» с 33 очками. «Ак Барс» (33) пока третий на «Востоке»

Подмосковный «Витязь» в гостях разгромил «Северсталь» — 7:1.

В составе «Северстали» забил Данил Аймурзин. За «Витязь» отличились Ярослав Бусыгин, Владислав Цицюра, Иван Чехович (дубль), Дмитрий Бучельников, Фредерик Готье, Станислав Яровой.



КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2) Голы: Бусыгин — 1 (Барак, Бучельников), 1:03 — 0:1. Цицюра — 2 (Готье, Бусыгин), 2:57 — 0:2. Чехович — 7 (Воробьев, Стюарт), 23:54 — 0:3. Бучельников — 8 (Барак, Чехович), 24:03 — 0:4. Чехович — 8 (Барак, Бучельников), 29:25 — 0:5. Аймурзин — 13 (мен., Подшивалов, Т. Давыдов), 36:44 — 1:5. Готье — 8 (Воробьев), 43:33 — 1:6. Яровой — 3, 56:44 — 1:7Вратари: Самойлов (Шостак, 24:03) — ДорожкоБроски: 33 (13+13+7) — 18 (5+7+6)Штраф: 4 — 10

«Витязь» — девятый на «Западе» с 27 очками. «Северсталь» (30) — седьмая.