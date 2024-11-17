ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций
  • 19:13
    • «Ак Барс» проиграл ЦСКА, «Витязь» разгромил «Северсталь»
  • 16:40
    • «Трактор» совершил камбэк, но проиграл московскому «Динамо» по буллитам
  • 16:10
    • «Барселона» может продлить контракт со Щенсным
  • 14:34
    • Дивеев, Обляков и Чалов покинули расположение сборной России
    Все новости спорта

    «Ак Барс» проиграл ЦСКА, «Витязь» разгромил «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА Северсталь Витязь
    Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Владислав Каменев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Каменев

    Казанский «Ак Барс» на своем льду уступил московскому ЦСКА со счетом 0:3.

    В составе армейцев шайбы отличились Владислав Каменев, Владислав Провольнев и Виталий Абрамов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Каменев — 5 (Провольнев, Окулов), 36:25 — 0:1. Провольнев — 2 (Исхаков, Гурьянов), 38:57 — 0:2. Абрамов — 11 (Ярош), 46:32 — 0:3Вратари: Билялов — ПросветовБроски: 27 (10+5+12) — 32 (11+10+11)Штраф: 4 — 8

    Для ЦСКА это третья победа кряду, он сейчас пятый на «Западе» с 33 очками. «Ак Барс» (33) пока третий на «Востоке»

    Подмосковный «Витязь» в гостях разгромил «Северсталь» — 7:1.

    В составе «Северстали» забил Данил Аймурзин. За «Витязь» отличились Ярослав Бусыгин, Владислав Цицюра, Иван Чехович (дубль), Дмитрий Бучельников, Фредерик Готье, Станислав Яровой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
    Голы: Бусыгин — 1 (Барак, Бучельников), 1:03 — 0:1. Цицюра — 2 (Готье, Бусыгин), 2:57 — 0:2. Чехович — 7 (Воробьев, Стюарт), 23:54 — 0:3. Бучельников — 8 (Барак, Чехович), 24:03 — 0:4. Чехович — 8 (Барак, Бучельников), 29:25 — 0:5. Аймурзин — 13 (мен., Подшивалов, Т. Давыдов), 36:44 — 1:5. Готье — 8 (Воробьев), 43:33 — 1:6. Яровой — 3, 56:44 — 1:7Вратари: Самойлов (Шостак, 24:03) — ДорожкоБроски: 33 (13+13+7) — 18 (5+7+6)Штраф: 4 — 10

    «Витязь» — девятый на «Западе» с 27 очками. «Северсталь» (30) — седьмая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?
  • Норвегия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пора Франции подтверждать свой класс
  • Италия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Англия согласна только на первое место
  • Англия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Италия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Израиль — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие