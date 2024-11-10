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    НХЛ. «Рейнджерс» выиграл у «Детройта», «Вашингтон» победил «Сент-Луис», «Виннипег» — «Даллас»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 ноября

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    Артемий Панарин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Баффало» — «Калгари» — 3:2 Б

    НХЛ
    «Баффало» — «Калгари» — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Бенсон — 2 (Брайсон, Пауэр), 1:11 — 1:0. Томпсон — 10 (бол., Далин, Петерка), 13:37 — 2:0. Коронато — 5 (Уигар, Коулмэн), 37:44 — 2:1. Баклунд — 3 (Юбердо, Уигар), 55:42 — 2:2.Вратари: Луукконен — ВладаржШтраф: 8 — 6Броски: 19 (7+6+4+2) — 26 (6+5+12+3)

    «Баффало» — «Калгари» — 3:2 Б

    «Виннипег» — «Даллас» — 4:1

    НХЛ
    «Виннипег» — «Даллас» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Иафалло — 2 (бол., Наместников, Перфетти), 7:28 — 1:0. Купари — 2 (Иафалло), 10:21 — 2:0. Наместников — 4 (Перфетти, Пионк), 23:34 — 3:0. Элерс — 9 (бол., Шайфли, Виларди), 27:14 — 4:0. Хинтц — 5 (Харли), 58:38 — 4:1Вратари: Хеллибак — Эттингер (Десмит, 29:21)Штраф: 15 — 27Броски: 25 (12+8+5) — 33 (4+10+19)

    «Виннипег» — «Даллас» — 4:1

    «Флорида» — «Филадельфия» — 4:3 Б

    НХЛ
    «Флорида» — «Филадельфия» — 4:3 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Фараби — 3 (Лотон, Бринк), 4:57 — 0:1. Шмидт — 2 (Родригес, Барков), 25:32 — 1:1. Куликов — 2 (Родригес, Райнхарт), 28:40 — 2:1. Ришар — 1 (Конекны, Ристолайнен), 33:00 — 2:2. Беннетт — 9 (Верхэге, Миккола), 34:56 — 3:2. Хэтэуэй — 2 (Лотон, Силер), 49:47 — 3:3.Вратари: Бобровский — Эрссон (32:47 — 33:00)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (10+7+11+3) — 37 (11+13+7+6)

    «Флорида» — «Филадельфия» — 4:3 Б

    «Бостон» — «Оттава» — 2:3 ОТ

    НХЛ
    «Бостон» — «Оттава» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Норрис — 5 (бол., Ткачак, Батерсон), 19:52 — 0:1. Заха — 3 (Пастрняк, Задоров), 24:51 — 1:1. Маршан — 5 (Бразо, Х. Линдхольм), 25:06 — 2:1. Амадио — 1 (Грегор, Шабо), 37:16 — 2:2. Ткачак — 8, 60:21 — 2:3Вратари: Суэймен — УльмаркШтраф: 6 — 4Броски: 16 (7+8+0+1) — 34 (10+10+12+2)

    «Бостон» — «Оттава» — 2:3 ОТ

    «Детройт» — «Рейнджерс» — 0:4

    В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин. Форвард в этом сезоне набрал 21 (10+11) очко в 13 играх.

    После этого матча «Рейнджерс» с 19 очками занимают пятое место в Восточной конференции.

    НХЛ
    «Детройт» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Крайдер — 8 (бол., Фокс, Панарин), 13:13 — 0:1. Веси — 1 (Кэррик, Джонс), 36:52 — 0:2. Панарин — 10 (Зибанежад, Лафренье), 37:40 — 0:3. Смит — 3 (п.в., Фокс), 56:17 — 0:4Вратари: Хуссо (55:50 — 56:17) — КуикШтраф: 4 — 4Броски: 37 (8+19+10) — 24 (6+8+10)

    «Детройт» — «Рейнджерс» — 0:4

    «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 1:8

    В составе «Кэпиталз» дубль оформил Александр Овечкин.

    После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 14 очками — на девятой строчке «Запада». Овечкин в этом сезоне набрал 18 (10+8) очков в 14 матчах.

    НХЛ
    «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)
    Голы: Макмайкл — 9 (Чикран), 0:59 — 0:1. Перунович — 1 (Кэссел, Кайру), 7:07 — 1:1. Овечкин — 9 (Протас, Строум), 27:42 — 1:2. Чикран — 3 (Дюбуа, Уилсон), 30:53 — 1:3. Овечкин — 10 (бол., Строум, Уилсон), 42:09 — 1:4. Сандин — 2 (Сгарбосса, Врана), 43:51 — 1:5. Макмайкл — 10 (бол., Строум, Карлсон), 50:20 — 1:6. Сгарбосса — 1 (Манджапане, Фехервари), 55:27 — 1:7. Духайм — 3 (Карлсон, Рэддиш), 56:45 — 1:8Вратари: Биннингтон — ТомпсонШтраф: 6 — 8Броски: 25 (9+11+5) — 27 (10+4+13)

    «Сент-Луис» — «Вашингтон» — 1:8

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Торонто» — «Монреаль» — 4:1

    НХЛ
    «Торонто» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
    Голы: Тимминс — 1 (Бенуа, Ривз), 14:55 — 1:0. Нюландер — 11 (бол., Найз, Райлли), 25:39 — 2:0. Марнер — 4 (мен., Кампф), 28:24 — 3:0. Галлахер — 7 (бол., Хейнеман, Хатсон), 29:26 — 3:1. Таварес — 8 (бол., Марнер, Нюландер), 32:15 — 4:1Вратари: Уолл — МонтембоШтраф: 6 — 10Броски: 27 (7+12+8) — 21 (2+9+10)

    «Торонто» — «Монреаль» — 4:1

    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ

    В составе «островитян» форвард Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков из 33.

    НХЛ
    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Хольмстрем — 2 (Маклин), 13:09 — 1:0. Д. Хьюз — 6 (бол., Хэмилтон, Братт), 25:57 — 1:1. Чоловски — 2 (Хольмстрем, Энгвалль), 50:30 — 2:1. Нельсон — 6 (Палмиери, Цыплаков), 52:26 — 3:1. Мерсер — 4 (Коттер, Зигенталер), 55:33 — 3:2. Ноесен — 7 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 59:10 — 3:3. Д. Хьюз — 7 (Хэмилтон), 62:35 — 3:4Вратари: Сорокин — Маркстрем (58:42 — 59:10)Штраф: 4 — 0Броски: 22 (5+6+10+1) — 33 (10+10+12+1)

    «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ

    «Нэшвилл» — «Юта» — 4:0

    НХЛ
    «Нэшвилл» — «Юта» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Форсберг — 7 (бол., Йоси, Пярссинен), 2:37 — 1:0. Маршессо — 3 (бол., Йоси, Стэмкос), 11:58 — 2:0. Форсберг — 8, 31:05 — 3:0. Маршессо — 4 (п.в.), 58:15 — 4:0Вратари: Сарос — Ингрэм (56:51 — 58:15)Штраф: 9 — 13Броски: 21 (12+5+4) — 26 (4+10+12)

    «Нэшвилл» — «Юта» — 4:0

    «Колорадо» — «Каролина» — 6:4

    Российский форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников отметился 1 голевым пасом. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31.

    «Колорадо» прервал 8-матчевую победную серию «Каролины».

    НХЛ
    «Колорадо» — «Каролина» — 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)
    Голы: Друри — 2 (Мартинук, Стаал), 9:02 — 0:1. Мартинук — 3 (Джарвис, Уокер), 24:37 — 0:2. Макар — 6 (мен.), 29:13 — 1:2. Малински — 1 (Маккиннон, Жирар), 30:57 — 2:2. Нечас — 8 (бол., Джарвис, Свечников), 32:26 — 2:3. Маккиннон — 7 (Лехконен, Людвиг), 35:49 — 3:3. Лехконен — 2 (Рантанен, Тэйвз), 36:42 — 4:3. Рантанен — 7 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 38:49 — 5:3. Мартинук — 4 (Нечас, Ахо), 42:50 — 5:4. Рантанен — 8 (п.в., Маккиннон), 59:10 — 6:4Вратари: Георгиев — Мартин (58:07 — 59:10, 59:26)Штраф: 8 — 10Броски: 29 (6+18+5) — 31 (14+6+11)

    «Колорадо» — «Каролина» — 6:4

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:2

    В составе «Кингз» отличились Владислав Гавриков, Уоррен Фогель, Тревор Мур, Алекс Лаферрьер и Брандт Кларк.

    У «Блю Джекетс» шайбы забросили Дмитрий Воронков и Иван Проворов.

    НХЛ
    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
    Голы: Воронков — 1 (Дэнфорт), 13:26 — 0:1. Гавриков — 2 (Кемпе, Копитар), 24:16 — 1:1. Фогеле — 6 (Томас, Хелениус), 26:12 — 2:1. Мур — 2 (мен., Дано), 40:30 — 3:1. Проворов — 1 (бол., Дэнфорт, Фантилли), 40:49 — 3:2. Лафферье — 9 (Эдмундсон, Фогеле), 47:05 — 4:2. Кларк — 2 (бол., п.в., Копитар, Кемпе), 59:29 — 5:2Вратари: Риттих — Мерзликинс (57:15 — 57:42, 58:46 — 59:29)Штраф: 11 — 13Броски: 23 (6+10+7) — 26 (7+11+8)

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:2

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:7

    «Эдмонтон» набрал 15 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 17 очками — на 5-й строчке.

    НХЛ
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)
    Голы: Драйзайтль — 10 (Хаймэн, Макдэвид), 2:48 — 0:1. Перри — 3 (Янмарк, Райан), 23:30 — 0:2. Арвидссон — 2 (Драйзайтль, Кулак), 24:43 — 0:3. Петтерссон — 3 (Дебраск), 25:01 — 1:3. Гронек — 1 (бол., Блюгерс, Хейнен), 27:00 — 2:3. К. Браун — 2 (Хенрик, Янмарк), 46:10 — 2:4. Макдэвид — 4 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 47:16 — 2:5. Кулак — 4 (Макдэвид, Эмберсон), 48:08 — 2:6. К. Браун — 3 (Янмарк), 51:05 — 2:7. Сутер — 5 (бол., Петтерссон, Хьюз), 59:06 — 3:7Вратари: Ланкинен (Шилов, 51:05) — С. СкиннерШтраф: 6 — 6Броски: 20 (7+7+6) — 31 (10+5+16)

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:7
    Победный буллит: Петерка Победный буллит: Родригес
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