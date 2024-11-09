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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    Тамбиев о победе «Адмирала»: Не сложили руки, не сдались, играли до конца

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3 ОТ).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
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    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    «Один из самых ярких матчей для зрителей, для болельщиков. С интересным сценарием игры. Мне понравилось, что мы сравняли счёт, победили в овертайме, но ещё больше понравилось, как команда отреагировала, когда мы проигрывали 2:3. Никто не психовал, никто не нервничал, на лавке была хорошая рабочая атмосфера.

    Уверенность была у команды, не паникуя, сравняли счёт и дожали в овертайме. Сила и дух команды. Не сложили руки, не сдались, играли до конца. Было видно, что мы сравняем, не проиграем в основное время.

    Отмечу шикарную поддержку болельщиков на арене. Это однозначно был шестой игрок, помощь ребятам. Очень интересный матч, яркий в исполнении обеих команд», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

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    • После этого матча «Адмирал» занимает 4-ю позицию на Востоке с 28-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Автомобилиста» 11-го ноября.

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