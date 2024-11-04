«Динамо» — «Торпедо»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде по буллитам одолелосо счетом 5:4.

В основное время в составе «Динамо» дублем отметился Джордан Уэл, еще по голу забили Дмитрий Рашевский и Никита Гусев. За «Торпедо» отметились Евгений Свечников, который сделал дубль, Михаил Абрамов и Дмитрий Кагарлицкий.

В буллитной серии точнее оказалась команда из Нижнего Новгорода.

Регулярный чемпионат КХЛ «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 Б (2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Уил — 4 (Пакетт, Гусев), 0:17 — 1:0. Абрамов — 8 (бол., Войнов), 5:37 — 1:1. Свечников — 6 (мен.), 11:43 — 1:2. Рашевский — 4 (Комтуа), 12:10 — 2:2. Уил — 5 (бол., Менелл, Гусев), 37:10 — 3:2. Свечников — 7 (бол., Войнов, Абрамов), 44:46 — 3:3. Гусев — 8 (Уил), 46:28 — 4:3. Кагарлицкий — 5 (Бокун, Мисников), 48:42 — 4:4Победный буллит: МисниковВратари: Моторыгин — Бочаров (Кульбаков, 65:00)Штраф: 8 — 8Броски: 33 (12+7+9+5) — 34 (6+14+14+0)

У «Торпедо» теперь 25 очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» — 27 баллов и пятая позиция.