Кудашов: Самоотдача была на высшем уровне, но где‑то не хватало креативности

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры с «Витязем» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочу поздравить болельщиков и команду с победой. Самоотдача была на высшем уровне, но где‑то не хватало креативности.

Почему у команды такие нерезультативные игры пошли? Плотность сейчас очень большая, все играют на результат и очень прилично выглядят. Обыграть кого‑то уже хорошо. У нас есть потенциал.По этой игре тоже были моменты, где могли забивать. Надо радоваться тому, что есть. Соперник серьезный, мы довольны этой победой.

Во второй половине октября у "Динамо" все нормально, хотя обычно ваши команды в это время попадают под спад. Такой результат связан с изменением в предсезонной подготовке?

Секрет. Если бы я сам знал… Но команда сейчас не быстрая, будем смотреть, как дальше готовиться. Многие вещи поменялись и в отношении игроков. Ответственность появилась. Штрафы дисциплинарные, они были и до этого, но, наверное, просто игрокам надоело их сдавать», — рассказал Кудашов «Матч ТВ».

Бело-голубые идут шестыми на «Западе» с 26 очками после 21 игры.