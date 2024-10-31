Кудашов: Самоотдача была на высшем уровне, но где‑то не хватало креативности

«Хочу поздравить болельщиков и команду с победой. Самоотдача была на высшем уровне, но где‑то не хватало креативности.
Почему у команды такие нерезультативные игры пошли? Плотность сейчас очень большая, все играют на результат и очень прилично выглядят. Обыграть кого‑то уже хорошо. У нас есть потенциал.По этой игре тоже были моменты, где могли забивать. Надо радоваться тому, что есть. Соперник серьезный, мы довольны этой победой.
Во второй половине октября у "Динамо" все нормально, хотя обычно ваши команды в это время попадают под спад. Такой результат связан с изменением в предсезонной подготовке?
Секрет. Если бы я сам знал… Но команда сейчас не быстрая, будем смотреть, как дальше готовиться. Многие вещи поменялись и в отношении игроков. Ответственность появилась. Штрафы дисциплинарные, они были и до этого, но, наверное, просто игрокам надоело их сдавать», — рассказал Кудашов «Матч ТВ».
Бело-голубые идут шестыми на «Западе» с 26 очками после 21 игры.