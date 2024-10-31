ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагХроника пикирующего Тен Хага. Почему голландец потерпел неудачу в «МЮ»
    Все новости спорта

    Кудашов: Самоотдача была на высшем уровне, но где‑то не хватало креативности

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Витязь
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от игры с «Витязем» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Кудашов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Кудашов

    «Хочу поздравить болельщиков и команду с победой. Самоотдача была на высшем уровне, но где‑то не хватало креативности.

    Почему у команды такие нерезультативные игры пошли? Плотность сейчас очень большая, все играют на результат и очень прилично выглядят. Обыграть кого‑то уже хорошо. У нас есть потенциал.По этой игре тоже были моменты, где могли забивать. Надо радоваться тому, что есть. Соперник серьезный, мы довольны этой победой.

    Во второй половине октября у "Динамо" все нормально, хотя обычно ваши команды в это время попадают под спад. Такой результат связан с изменением в предсезонной подготовке?

    Секрет. Если бы я сам знал… Но команда сейчас не быстрая, будем смотреть, как дальше готовиться. Многие вещи поменялись и в отношении игроков. Ответственность появилась. Штрафы дисциплинарные, они были и до этого, но, наверное, просто игрокам надоело их сдавать», — рассказал Кудашов «Матч ТВ».

    Бело-голубые идут шестыми на «Западе» с 26 очками после 21 игры.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Комо» не остановит «Лацио»?
  • «Комо» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли «Динамо» продлить свою победную серию?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Даллас — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие